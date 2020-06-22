РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. Комплекты с одноразовыми масками, перчатками и ручками получили все участковые избирательные комиссии в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Сегодня, 22 июня, в территориальной избирательной комиссии Красногорска происходила фасовка и выдача комплектов. На каждую УИК выделяются: халаты для членов УИК, одноразовые маски, санитайзеры, спиртовые салфетки, персональные шариковые ручки, перчатки, защитные экраны, сейф-пакеты, вакуумные пакеты, бесконтактный термометр, информационные материалы», - говорится в сообщении.

С 25 июня по 1 июля в России, в том числе в подмосковном Красногорске, пройдет всероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. На каждом избирательном участке округа гражданам обеспечат безопасность. Всем голосующим будут измерять температуру, выдавать одноразовые маски, перчатки и шариковые ручки.

Телефоны горячих линий: ЦИК РФ - 8 (800) 200-00-20, ЦИК Московской области - 8 (800)550- 97-44, территориальной избирательной комиссии Красногорска – 8 (495)562-40-10.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>

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22 ИЮНЯ

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- Все популярные туристические направления внутри России откроются для отечественных путешественников к началу июля. Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился в понедельник.

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

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