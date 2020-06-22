РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июн. В День Памяти и Скорби в деревне Беляниново городского округа Мытищи зажгли свечи у обелиска «Павшим воинам», сообщается в Instagram-аккаунте МБУК «КДЦ» Бородино».

«В понедельник в День »Памяти и Скорби« сотрудники МБУК «КДЦ» Бородино» приняли участие во Всероссийской акции «Свеча Памяти» и зажгли свечи у Обелиска «Павшим воинам» в деревне Беляниново», - говорится в сообщении.

Зажечь свою свечу можно, перейдя по ссылке: https://xn--80ahdnteo0a0g7a.xn--p1ai/.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен как памятная дата в России – День памяти и скорби – федеральным законом 1995 года №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России».

Именно в этот день в 1941 году Германия напала на СССР без объявления войны. В память об этом трагическом событии в стране вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и воинским мемориалам. В России в этот день приспущены государственные флаги.