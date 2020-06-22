РИАМО – 22 июн. Восемь смартфонов китайской компании Huawei в России получат в ближайшее время новую версию фирменной оболочки EMUI 10.1, сообщает Nation News.

Первым фирменную прошивку получил смартфон Huawei Mate 30 Pro – пользователи могут установить апдейт уже сейчас.

«В конце июня установить EMUI 10.1 можно будет на Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei P30 и Huawei P30 Pro», – говорится в сообщении.

В августе обновление станет доступно для Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro и Huawei Nova 5T.

Обновление позволит смартфонам поддерживать многооконный режим, быстро подключаться к другому устройству для вывода картинки на большой экран и использовать технологию Golden Snap, делающую кадр еще до момента нажатия затвора.