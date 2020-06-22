РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июн. Девять новых случаев коронавирусной инфекции выявили на территории городского округа Мытищи, всего в округе теперь 1723 зарегистрированных случая заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 506 новых случаев коронавируса.

«Всего в Московской области зафиксировано 54 375 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 783 заболевших. Выздоровели и выписались 25 036 человек. В городском округе Мытищи выявили 1723 случая коронавируса», - говорится в сообщении.

21 июня количество подтвержденных случаев коронавируса в округе составляло 1 714.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

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