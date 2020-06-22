РИАМО – 22 июн. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для учеников начальной школы, сообщает Газета.ru.

Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый классы ввели по предложению президента России Владимира Путина.

«На бесплатное горячее питание <…> в 2020 году выделено 21,8 миллиарда рублей, в 2021-м – 43,6 миллиарда рублей, в 2022-м – 43,6 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

При этом региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание.