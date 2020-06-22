РИАМО - 22 июн. Подмосковный Сергиев Посад стал лидером в регионе по количеству новых выявленных случаев заражения коронавирусом (50 случаев), на втором месте — Подольск (38 случаев), на третьем – Истра (29 случаев), сообщает региональный оперативный штаб.

В Королеве выявили 26 новых случаев инфицирования, в Реутове – 20 новых случаев, в Пушкине – 20 новых случаев, в Богородском городском округе – 19. По 18 новых случаев заражения Covid-19 выявили в Электростали, Серпухове, Орехово-Зуеве.

В Люберцах зафиксировали 16 новых случаев коронавируса, в Химках и Клину – по 13 случаев. В Раменском и Одинцове выявили по 12 новых пациентов с коронавирусной инфекцией, в Одинцове, Красногорске, Коломне и Балашихе – по десять случаев.

В Электрогорске, Щелкове, Фрязине, Озерах, Мытищах и Воскресенске выявили по девять новых случаев заражения коронавирусом. В Лыткарине, Ленинском городском округе, Домодедове и Дмитрове выявили по семь новых случаев Covid-19. По шесть новых случаев выявили в Шатуре, Кашире и Наро-Фоминске.

В Долгопрудном выявили пять случаев коронавируса. В Чехове, Серебряных Прудах, Лобне, Дубне и Власихе – по четыре случая инфицирования. По три случая – в Рузе, Протвине, Павловском Посаде, Луховицах, Котельниках, Зарайске, Дзержинском. По два случая заражения выявили в Ступине и Пущине.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве возобновляется деятельность турагентств с 23 июня. Но организация экскурсий пока невозможна.

- Россиянам придется соблюдать «масочный» режим и пользоваться антисептиками до конца осени, сообщила зампред правительства РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что вирус никуда не уходит, однако, возможно, «он не такой активный».

- Все популярные туристические направления внутри России откроются для отечественных путешественников к началу июля. Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился в понедельник.

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.