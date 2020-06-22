РИАМО - 22 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил региональные награды медикам перинатального центра «Лапино» в Одинцовском городском округе и поблагодарил врачей за их труд.

«Никакие направленные на борьбу с коронавирусом деньги не сработали, если бы не наши врачи. Вчера мы праздновали день медицинского работника, сегодня – продолжаем. Мы наградили медиков перинатального центра «Лапино», — написал Воробьев в «ВКонтакте».

Он также поблагодарил основателя сети клиник «Мать и дитя» Марка Курцера, который оперативно перепрофилировал клинику и вместе со своей командой начал лечить заразившихся коронавирусом. Воробьев подчеркнул, что медики поставили на ноги 50 коллег, сохранили жизни роженицам и их детям.

«Сегодня мы вручили им наши региональные награды. Также специальные государственные награды учредил президент, к ним будут представлены те, кто отличился в это сложное время. Спасибо каждому за ваш героический труд!», — заключил губернатор.

Ранее Воробьев обратил внимание на важность возвращения к регулярному оказанию медицинской помощи на фоне стабилизации в Подмосковье ситуации с коронавирусом.