РИАМО - 22 июн. Мэр столицы Сергей Собянин напомнил горожанам, что с 23 июня в Москве в полном объеме заработают кафе, рестораны, фитнес-центры, бассейны, водная навигация и детские площадки.

Собянин отметил, что эпидемиологическая ситуация в столице значительно улучшилась. Кроме того, снижается количество случаев внебольничной пневмонии.

«Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все «за» и «против», посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий, очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений», – написал мэр в своем блоге.

В полном объеме после трехмесячного перерыва в городе открываются рестораны и кафе. Также возобновляют работу фитнес-клубы, бассейны и ФОКи.

Также для горожан станут доступны прогулки на речных трамвайчиках по Москве-реке.

По словам мэра, отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. Учреждения социальной защиты населения возвращаются в штатный режим работы.

Детские и спортивные площадки снова будут доступны, можно будет сидеть на лавочках в парках и скверах. При этом городские кинотеатры по-прежнему остаются закрытыми.

Собянин напомнил, что горожане обязаны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

«Мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией», – подчеркнул мэр.

Все ограничения будут сниматься поэтапно, исходя из складывающейся ситуации, заключил градоначальник.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

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- Все популярные туристические направления внутри России откроются для отечественных путешественников к началу июля. Первый туристический авиарейс из Москвы в Сочи отправился в понедельник.

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.