РИАМО – 22 июн. Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.

Оба артиста сообщили о своем решении в социальной сети Instagram.

«Ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами», – написала Асмус на своей личной странице в соцсети Instagram.

Она добавила, что данное решение было обдумано давно и сформулировано практически год назад. И Харламов, и Асмус подчеркнули, что надеются сохранить теплые дружеские отношения во благо их общей дочери. По словам комика, их путь с Асмус не заканчивается, а переходит в другую стадию.

Премьера фильма «Текст» состоялась в конце октября 2019 года. Асмус раскритиковали и подвергли травле в социальных сетях за съемки в откровенных сценах.