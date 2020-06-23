РИАМО - 23 июн. В трех больницах на севере Подмосковья – в Королеве, Мытищах и Ивантеевке – с 17 июня в пилотном режиме заработала система речевой аналитики и преобразования устной речи Voice2Med, проект реализуется в сотрудничестве с Центром речевых технологий, входящим в экосистему Сбербанка, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Voice2Med - система голосового заполнения медицинской документации. Она позволяет избавить медперсонал от письменного ввода данных в документы пациента – во время проведения исследования врач надиктовывает текст, который в режиме реального времени распознается и автоматически переносится в состав заполняемого протокола.

Voice2Med распознает и понимает речь врача со всеми специфическими терминами, аббревиатурами и сокращениями и заносит распознанный текст в необходимые поля медицинского документа.

«Сбербанк предлагает клиентам современные решения в сфере искусственного интеллекта, которые выводят на качественно новый уровень организацию их работы. Технология распознавания речи в медицине помогает врачу существенно экономить время на заполнение медицинских карт и назначений при приеме пациента. А драгоценные минуты можно выделить для непосредственной работы с пациентом. Это повысит как скорость, так и качество предоставления медицинских услуг», - отметил управляющий Северным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Фролов.

По прогнозам, внедрение системы позволит сократить время ввода медицинских протоколов на 20%. За одну смену экономия врача на заполнение протоколов составит более часа – 70 минут.

В ближайшее время технологию планируют запустить в Щелковском перинатальном центре и больнице Дмитрова.