РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. Медицинские работники городской больницы №1 подмосковного Красногорска удостоены государственных наград РФ, говорится в сообщении пресс-службы лечебного учреждения.

«Медики Красногорской городской больницы №1 удостоены государственных наград. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в День медицинского работника, 21 июня», - говорится в сообщении.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено главному врачу ГБУЗ МО КГБ №1 Константину Соболеву.

Заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ МО КГБ №1 Анжелика Евзерихина, заведующая 2-м инфекционным отделением, главный терапевт временного инфекционного стационара ГБУЗ МО КГБ №1 Ирина Азарова, заведующий отделением реанимации и анестезиологии временного инфекционного стационара ГБУЗ МО КГБ №1 Алмаз Алимов и заведующий отделением реанимации и анестезиологии ГБУЗ МО КГБ №1 Дмитрий Куйдин награждены орденом Пирогова.

Также медалью Луки Крымского награждена старшая медицинская сестра временного инфекционного стационара Наталья Курбакова.