РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. С 25 июня по 1 июля состоится общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, жители Люберец смогут проголосовать более чем на 160 участках, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В городском округе Люберцы образовано 167 участковых избирательных комиссий. Проголосовать в них можно с 25 по 29 июня с 8:00 до 20:00, 30 июня с 8:00 до 15:00. Первого июля, в основной день голосования, все участки работают с 8:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

Голосование на дворовых территориях будет организовано в будни с 16:00 до 20:00, в выходные - с 10:00 до 15:00 и 30 июня с 10:00 до 13:00.

Всем участникам процесса предоставят средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, одноразовые ручки, дезинфицирующие средства. Нормы санитарной безопасности также будут соблюдены и во время голосования на дому.

Каждому участнику голосования предстоит ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». С ними можно ознакомиться на сайте: конституция2020.рф.

Задать вопросы можно по телефону избирательной комиссии горокруга Люберцы: 8(498)553-99-72.

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