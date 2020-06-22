РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В саду камней Памяти и Славы на улице Генерала Смирнова в Подольске установили садовые диваны и урны, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске продолжается реализация народного проекта «Сад камней Памяти и Славы» на улице Генерала Смирнова. В настоящее время объект пополнился садовыми диванами и урнами», - говорится в сообщении.

Во дворе дома №11 на улице Генерала Смирнова благоустраивают сад камней в честь 75-летия со Дня Победы. На его территории уже разместили 13 пятитонных камней из городов-героев России и Беларуси, Донецка и Луганска, одной крепости-героя. Также там высадили деревья и кустарники.