РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Полицейские подмосковного Подольска задержали местного жителя, попытавшегося совершить на кражу формовочного ножа из мебельной мастерской, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от индивидуального предпринимателя о том, что неизвестный проник в помещение мебельной мастерской, расположенной на Домодедовском шоссе, и пытался совершить хищение формовочного ножа стоимостью более 10 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления был задержан 48-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Следователем следственного управления УМВД по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ (покушение на кражу)», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет.