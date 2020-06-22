РИАМО – 22 июн. Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин отметил, что решение о разблокировке Telegram приняли в связи с невозможностью его заблокировать, сообщает РИА Новости.

Замминистра выступил в рамках онлайн-дискуссии «Новый мировой политический нарратив: стиль и слог – 2020» клуба «Валдай».

«Решение (о разблокировке Telegram - ред.) было принято Роскомнадзором и прокуратурой <…>, в связи с невозможностью технической блокировки Telegram», – сказал Волин.

Он подчеркнул, что мессенджер также разблокировали по причине активного сотрудничества представителей Telegram по вопросам борьбы с терроризмом в своей среде.

Мессенджер Telegram официально блокировался на территории России с 2018 года. Несмотря на многочисленные попытки Роскомнадзора прекратить доступ к сервису, он фактически был доступен для большей части пользователей.