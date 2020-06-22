РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Жители городского округа Люберцы могут принять участие в премии губернатора Московской области «Мы рядом», сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Призовой фонд премии составляет 180 миллионов рублей, его разделят между собой 180 участников. Номинанты пройдут процедуру общественного голосования на сайте: премия-мырядом.рф и оценку экспертного жюри», - сказал Ружицкий.

Подать заявку на участие можно по 14 июля. Премия направлена на поощрение жителей, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, совершивших героические и мужественные поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям, а также преодолевших трудные жизненные ситуации, внесших вклад в развитие Московской области.

Награду можно получить в одной из четырех номинаций: «Культура и образование», «Социально ориентированный бизнес», «Медицина и здравоохранение», «Волонтерство и благотворительность».