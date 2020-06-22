РИАМО – 22 июн. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что статья президента Владимира Путина о Второй мировой войне станет руководством для отечественных политиков во время работы с молодежью и избирателями, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мне кажется, эта статья должна стать в нашей работе с молодежью, в школах, с избирателями, нашим рабочим материалом, настольной книгой», – сказала Матвиенко.

Она добавила, что правда, которая подтверждена историческими документами – это правда, с которой не поспоришь.

По словам Матвиенко, статья Путина поможет российским политикам аргументированно опровергать те факты нарушения истории, которые предпринимаются часто на самом высоком уровне в разных странах.

Спикер подчеркнула, что ни один мировой лидер не делал ничего подобного. Президент в годовщину Второй мировой войны счел необходимым напомнить, что предшествовало этой войне и какие из этого необходимо извлечь уроки.

18 июня в американском журнале The National Interest была опубликована статья Путина под названием «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». В этой работе президент напоминает о ситуации в Европе в конце 30-х годов, о Мюнхенском сговоре, а также подчеркивает роль победы Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии.