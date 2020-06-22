РИАМО - 22 июн. Четыре подмосковных спортсмена вышли в полуфинал виртуального турнира по муайтай, сообщается в группе Федерации тайского бокса России в «ВКонтакте».

В понедельник стартовали полуфиналы первого виртуального чемпионата и первенства России по тайскому боксу. Соревнования проходили по трем дисциплинам: «Бой с тенью», «Муайтай Фитнес» и «Вай Кру».

«В полуфинал вышли Давид Мурадян и Назиле Мутлу (оба из Наро-Фоминска), Александр Малахов (Красногорск), Анастасия Чиркова (Солнечногорск)», – говорится в сообщении.

Трансляцию можно посмотреть на официальном сайте и других ресурсах Федерации тайского бокса-муайтай России.

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