РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 июн. Гастрономический фестиваль «Красногорская трапеза» состоится в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска с 29 июня по 5 июля, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Гастрономический праздник под названием «Красногорская трапеза» объединит монастырские подворья, фермеров и сыроделов из разных уголков России. Производители предложат посетителям свои лучшие товары – выпечку, широкий ассортимент сыров, мясную и молочную продукцию, урожай этого года – фрукты и овощи, варенье, заготовки и многое другое», – говорится в сообщении.

Фестиваль «Красногорская трапеза» пройдет с 29 июня по 5 июля на центральной площади у Никольского храма в микрорайоне Павшинская пойма по адресу: Красногорский бульвар, дом №30.

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