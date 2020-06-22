РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. Сотрудники полиции Люберец обеспечат обещественный порядок и безопасность дорожного движения в день голосования по поравкам в Конституцию РФ, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

1 июля состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. В связи с этим ожидается повышение политической активности граждан, появляется вероятность проведения массовых общественно-политических мероприятий.

«Руководством ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» приняты меры для обеспечения безопасности дорожного движения, общественного порядка и безопасности граждан. Руководителям организаций, общественно-политических партий и движений, а также гражданам, принимающим участие в массовых мероприятиях, напоминают о неукоснительном выполнении законных требований исполнительной власти и органов правопорядка, о недопущении противоправного вмешательства в деятельность транспорта и других объектов особой важности», - говорится в сообщении.

Также гражданам напоминают о соблюдении требований федерального избирательного законодательства. За вышеуказанные нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ.