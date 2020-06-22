РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июн. Торжественное возложение цветов и венков состоялось у мемориального комплекса Победы на улице Циолковского в Красногорске в День памяти и скорби, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В церемонии, посвященной 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие представители администрации муниципалитета, депутаты Совета депутатов Красногорска, военнослужащие 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады и Центра обеспечения ввода в эксплуатацию средств ракетно-космической обороны», - говорится в сообщении.

Память погибших почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие прохождением роты почетного караула.

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