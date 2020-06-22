РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В подмосковном Подольске произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних на мототранспорте за прошедшую неделю, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«За прошедшую неделю (с 15 по 21 июня - ред.) на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу было совершено два дорожно-транспортных происшествия с участием двухколесного транспорта под управлением несовершеннолетних. В связи с этим полицейские провели информационно-профилактическое мероприятие «Безопасное лето», направленное на профилактику дорожно-транспортных происшествий среди водителей мототранспорта, в том числе несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

Так, на территории ряда СНТ, коттеджных поселков и дачных кооперативов, в информационных стендах, располагающихся на въездной группе, автоинспекторы разместили тематическую печатную продукцию и провели профилактическую беседу с председателями СНТ и жителями частного сектора. Сотрудники ГИБДД рассказали о важности соблюдения ПДД и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.