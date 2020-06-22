РИАМО - 22 июн. 5425 жителей Подмосковья с начала сезона обратились за медицинской помощью после укусов клещей, в том числе среди них 1991 ребенок, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.
В прошлом году за аналогичный период зарегистрировали больше 10,5 тысячи случаев, из них свыше 3,2 тысячи - детей.
«С профилактической целью лицам отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам, профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводят вакцинацию против клещевого энцефалита», - говорится в сообщении.
Таким образом, с начала года против клещевого энцефалита привито свыше 1,1 тысячи человек, в том числе 336 детей.
Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.
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