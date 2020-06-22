РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 июн. Памятные митинги, посвященные Дню памяти и скорби, прошли на всей территории Щелкова, участие в них приняли ветераны, члены общественных и религиозных организаций, волонтеры и жители, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к мемориалам», - говорится в сообщении.

Более 30 тысяч щелковцев ушли на фронт в период с 1941 по 1945 год. Более 8,5 тысяч из них не вернулись домой.