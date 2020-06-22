РИАМО – 22 июн. Актер, народный артист России Федор Добронравов, который покинул Московский академический театр сатиры, будет продолжать участвовать в постановках спектакля «Где мы?!...», сообщает Газета.ru.

«Да, будет (выходить на сцену – ред.). Он остается в этом спектакле. Конечно, он является большой фигурой для Театра сатиры, он талантливый человек, замечательный артист, популярный», – сказал коллега артиста, актер Юрий Нифонтов.

Ранее Добронравов ушел из Театра сатиры по собственному желанию. Свое решение он объяснил занятостью в кино и антрепризных проектах.

Артист пообещал доиграть спектакли «Где мы?!...», объявленные до конца сезона.