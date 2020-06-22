РИАМО - 22 июн. Столичные пассажиры продлили около 300 тысяч проездных карт за последние 10 дней, больше всего продлений совершили 15 июня - более 70 тысяч проездных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Чаще всего вы продлевали свои социальные карты и «Тройки» на 60 дней. Мы старались сделать услугу продления максимально удобной — поэтому продлить карту можно без ограничения по сроку в кассах метро, Мосгортранса и приложении «Метро Москвы», если смартфон на платформе Android», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Период отсчитывается с момента начала предоставления услуги. Больше всего продлений пассажиры сделали 15 июня — 70 052. 21 июня продлили около 9,8 тысячи проездных.

При совершении в период с 30 марта по 8 июня не более 22 поездок проездной продлевается на то количество дней, которое соответствует сроку его действия в указанный период. Однако минимальный порог продления проездных – пять дней.

Ранее в Москве отменили цифровые пропуска для поездок на транспорте и режим самоизоляции.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.