РИАМО (МЫТИЩИ) – 22 июн. В подмосковных Мытищах в понедельник состоялась акция «Свеча памяти», сообщил председатель Совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

22 июня в России – День памяти и скорби. Страна вспоминает события 1941 года, когда без объявления войны армия Вермахта перешла границы Советского Союза. Массированный удар нанесли по главным стратегическим объектам страны. За время Великой Отечественной войны наша страна потеряла порядка 27 миллионов жизней.



«Акция «Свеча памяти» стала традицией, 22 июня в 4 часа утра, в момент, когда началась Великая Отечественная война, мы зажигаем свечи по всей России. С горечью и благодарностью вспоминаем мы всех, кто пал смертью храбрых, сражаясь в бою, был изувечен и погиб от ран, скончался в тылу, работая на оборону сверх сил и возможностей. Вечная им память и вечный покой!» – написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.



Он добавил, что 79 лет назад в этот день началась кровопролитная Великая Отечественная война. Она длилась почти четыре года и завершилась полным разгромом врага и Великой Победой над фашизмом.

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