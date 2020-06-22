РИАМО - 22 июн. В День медицинского работника свыше 5 тысяч открыток со словами благодарности, подписанных жителями столицы, передали медикам, пожелания в адрес врачей также транслируются на медиафасадах города, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Открытки можно было оставить в почтовых ящиках на арт-объектах, установленных на улицах Москвы – на Арбате, Тверской, на ВДНХ, в Парке Горького. Арт-объекты выполнены в форме большого сердца, куда можно было опустить открытку.

«Это добрая акция, которую активно поддержали москвичи. <…> Мы вместе смогли еще раз поблагодарить врачей за их неоценимый труд <…>. Неравнодушных людей в Москве очень много, спасибо им всем. Сильно помогли молодые люди, волонтеры разных организаций. С их помощью акция стала <…> масштабной», - сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

21 июня свыше 5 тысяч открыток, подписанных москвичами, нашли своих адресатов. Волонтеры передали открытки в НМИЦ имени Н.Н. Приорова, НИИ имени Н.В. Склифосовского и другие столичные медучреждения.

Поблагодарить врачей можно в мессенджере Telegram. Все пожелания попадают на канал «Спасибо врачам». Пожелания в адрес докторов транслируются и на трех крупнейших медиафасадах Москвы - на Центральном телеграфе (Тверская, дом 7), кинотеатре «Октябрь» (Новый Арбат, дом 24), «Доме книги» (Новый Арбат, дом 8).

День медицинского работника традиционно отмечается в России каждое третье воскресенье июня. В 2020 году праздник выпал на 21 июня.