РИАМО (МЫТИЩИ) – 22 июн. На станции Перловская в городском округе Мытищи выявили 12 нарушителей перехода через железнодорожные пути, говорится в сообщениипресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На станции Перловская Ярославского направления МЖД прошел рейд по предупреждению травматизма и смертности на железнодорожных путях.

«На станции Перловская с начала года погибло 2 человека, а за 2019 год – 3 человека. Это одна из наиболее аварийных станций на Ярославском направлении. Основной причиной гибели людей является переход железнодорожных путей в неположенном месте. Станция оборудована санкционированным наземным пешеходным переходом. В ходе рейда инспекторы выявили 12 нарушителей перехода через ж/д пути», – говорится в сообщении.

С нарушителями проведены профилактические беседы о недопустимости перехода путей в неположенном месте. В рейде приняли участие представители Минтранса региона, транспортной полиции, транспортной прокуратуры и администрации Мытищ.

«Ярославское направление – одно из наиболее аварийных направлений МЖД. На этом направлении погибло 83 человека с начала 2019 года, из них 65 человек – только в этом году», – отмечается в сообщении.

К концу июня РЖД и администрацией Мытищ будет установлено ограждение под эстакадой надземного перехода. Также на наземном переходе будут заменены информационные знаки и предупреждающие таблички.

«Всего с начала 2020 года на территории Московской области на железнодорожных путях погибло более 130 человек. Основными причинами травмирования граждан на железнодорожных путях и прилегающей территории являются хождение по ж/д путям в неустановленном месте, использование «народных троп», – уточняется в сообщении.

Некоторые пассажиры используют проемы в ограждениях и заборах для безбилетного прохода на платформу.

Минтранс Московской области призывает пассажиров быть внимательнее на железнодорожной инфраструктуре: ж/д пути необходимо переходить только по санкционированному пешеходному переходу.