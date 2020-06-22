РИАМО – 22 июн. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что россиянам придется соблюдать «масочный» режим и пользоваться антисептиками до конца осени, сообщает kp.ru.

«Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», – сказала Голикова в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Она добавила, что вирус никуда не уходит, однако, возможно, «он не такой активный». Вице-премьер подчеркнула, что на данный момент в стране решили проблему недостатка средств индивидуальной защиты, которая наблюдалась в начале эпидемии.

Ранее Голикова отметила, что Россия может избежать второй волны коронавируса при условии соблюдения мер по нераспространению вируса.

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22 ИЮНЯ

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.