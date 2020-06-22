РИАМО - 22 июн. Арбитражный суд Московского округа поддержал решение управления ФАС Подмосковья о нарушении администрацией городского округа Балашиха антимонопольного законодательства, направленного на предоставление преимущественного права ведения хозяйственной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного ведомства.

В УФАС поступило заявление от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области о признаках нарушения антимонопольного законодательства на рынке перевозок наземным автомобильным транспортом.

«Администрацией с ООО «Восток Авто» и ООО «АвтоЛидер» по результатам открытых конкурсов были заключены договоры об осуществлении регулярных пассажирских перевозок в городском округе Балашиха. Администрацией не было принято решений, связанных с изменением организации движения, о сокращении пути следования по маршрутам, напротив, изменяя указанные маршруты, администрация не только увеличила их протяженность, но и изменила направление движения», – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники администрации не приняли решение об установлении новых маршрутов для организации транспортного обеспечения микрорайонов, заселенных после проведения конкурсов. Более того, они изменили характеристики маршрутов, что привело, по сути, к созданию новых маршрутов.

Таким образом, администрацией было принято решение об изменении невыгодных для хозяйствующего субъекта маршрутов для создания последнему условий, более выгодных чем те, которые были определены на торгах.

Следовательно, сотрудники ведомства совершили ряд действий, направленных на предоставление преимущественного права ведения хозяйственной деятельности компаний «Восток Авто» и «АвтоЛидер».

По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС приняло решение о признании администрации нарушившей закон о защите конкуренции путем заключения дополнительных соглашений с компаниями «АвтоЛидер» и «Восток Авто» и выдало администрации предписание об устранении допущенных нарушений.

Не согласившись с указанными решением и предписанием, администрация обратилась в суд. Арбитражный суд Московского округа отказал ей в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания областного антимонопольного органа.