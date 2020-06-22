РИАМО - 22 июн. В Ленинском городском округе в текущем году проведут капитальную реконструкцию дороги, которая свяжет деревни Калиновка, Сапроново, Ермолино, микрорайон Купелинка и город Видное, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Дорогу с нетерпением ждут жители – сейчас между населенными пунктами нет полноценного сообщения. После реконструкции в перспективе можно будет планировать запуск общественного транспорта по данному маршруту.

«Уже объявлен электронный аукцион на проведение капитального ремонта этого участка автодороги. Если торги пройдут, как запланировано, то 6 июля будет заключен контракт с подрядчиком», – сказал глава округа Алексей Спасский.

По его словам, подрядчик будет обязан выполнить работы в 90-дневный срок. При благоприятном исходе работы завершатся уже в октябре.

Вдоль проезжей части запланировано обустройство тротуара с освещением. Новая дорога будет удобна не только автомобилистам, но и пешеходам.