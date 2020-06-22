РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. В Балашихе школьники, родители и педагоги в День памяти и скорби возложили цветы к памятникам павшим в Великой Отечественной войне воинам и почтили их память минутой молчания, сообщается на странице управления по образованию администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

22 июня в России - День памяти и скорби. Страна вспоминает события 1941 года, когда без объявления войны армия Вермахта перешла границы Советского Союза. Массированный удар нанесли по главным стратегическим объектам страны. За время Великой Отечественной войны наша страна потеряла порядка 27 миллионов жизней.

«В 12:15 по московскому времени, одновременно со всей Россией, обучающиеся Балашихи, воспитанники, их родители и педагоги склонили голову в минуте молчания, вспомнив родных и близких, переживших самую кровопролитную войну XX века, и возложили цветы к памятникам павшим воинам. Мы вспоминаем всех тех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны. Вечная память, вечная слава!» - говорится в сообщении.