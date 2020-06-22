РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В подразделениях «Мособлпожспас» Подольска провели минуту молчания в День памяти и скорби, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас» Подольского территориального управления силами и средствами.

«В понедельник, в День памяти и скорби, во всех подразделениях Подольского ТУ ГКУ МО «Мособлпожспас» при приспущенных флагах прошла общероссийская минута молчания. Начиная с этого года, в России будет ежегодно проводиться минута молчания, посвященная началу Великой Отечественной войны. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин», - говорится в сообщении.

По инициативе огнеборцев 247-й пожарной части, руководимой Игорем Борисовым, место дислокации подразделения после погружения в тишину в назначенное время разразилось ревом сирен пожарной спецтехники, выстроенной в ряд перед фасадом пожарного депо.

«Два дежурных расчета начальника караула Олега Репиненкова, сняв шлемы, стояли в одну шеренгу перед пожарными автоцистернами. В День памяти и скорби мы отдаем дань уважения всем героям, кто сражался на фронтах Великой Отечественной и не вернулся, кто погиб в плену и был замучен в концлагерях, кто стоял до последнего», - заключается в материале.

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