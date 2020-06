РИАМО – 22 июн. Певец Дима Билан по результатам голосования фанатов музыкального конкурса «Евровидение» в Twitter занял девятую строчку в рейтинге 2008 года, пользователи «переизбирали» победителей прошлых лет, сообщает Газета.ru.

По результатам голосования, первое место заняла украинская певица Ани Лорак, которая была ранее второй на конкурсе.

«Приятно получать такие новости из Европы!» – написала Лорак в социальной сети Instagram.

Продюсер Билана Яна Рудковская подчеркнула, что нельзя сравнивать настоящее голосование и опрос в Twitter. Она отметила, что номер певца был неповторимым и шикарным.

Билан дважды представлял Россию на конкурсе «Евровидение»: в 2006 году с песней Never Let You Go (занял второе место) и в 2008 году с песней Believe, когда артист занял первое место. Певец стал первым российским исполнителем, который победил в этом конкурсе.