РИАМО - 22 июн. В понедельник в Цифровом деловом пространстве в Москве провели процедуру разделения ключей шифрования для электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, передает корреспондент РИАМО.

«Каждый голос зашифровывается с помощью специального ключа шифрования. <...> Дистанционное голосование будет проходить с 25 по 30 июня. На компьютере пользователя с помощью этого ключа будет формироваться зашифрованная транзакция, в которую включен выбор человека на бюллетене», – сказал начальник управления по совершению территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, чтобы соблюсти анонимность, формируется второй ключ – расшифрования. Только с помощью него можно узнать, как распределятся голоса.

Ключ расшифрования разделили на пять частей между пятью участниками. Он у них будет храниться до момента окончания голосования – до 20:00 1 июля.

«После этого времени все эти пять ключей будут поставлены в один. Ключ будет загружен в систему, после чего начнется расшифровка», – добавил Костырко.

Пять ключей поместили в номерные сейф-пакеты, которые защищают от несанкционированного открытия – ни один хранитель ключа не сможет воспользоваться им, не нарушив целостности пакета.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков. Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале 2020og.ru.

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