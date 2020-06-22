РИАМО – 22 июн. В рамках проекта «Я.Помню» на интерактивную карту «Яндекса» будет нанесено около 120 тысяч военных мемориалов, проект будет запущен к дате окончания Второй мировой войны - 3 сентября, сообщил журналистам сопредседатель организационного комитета «Наша Победа», председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» Сергей Нарышкин.

«Стремясь систематизировать сведения об этих объектах, оргкомитет «Наша победа» совместно с министерством обороны РФ разработали единую онлайн-платформу «Я.Помню». Коллеги посчитали, что на этой интерактивной карте может быть размещена информация о 120 тысячах различных мемориальных объектов», - сказал Нарышкин.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн добавил, что проект поможет сформировать реальную картину состояния мемориалов по всей России.

«Мы убеждены, что этот объект будет всемирно востребован. Он подводит сформировать объективную картину состояния военно-мемориальных объектов по всей России. Планируем к 3 сентября нанести 125 тысяч объектов на «Яндекс.Карты», - добавил Хинштейн.

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