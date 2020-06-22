Длительная самоизоляция из-за коронавируса, которая продолжалась в Московском регионе почти три месяца, не прошла бесследно для многих. Совместное нахождение в четырех стенах испортило отношения в парах и между родителями и детьми. С какими проблемами люди чаще всего обращались во время пандемии и кто оказался самым стойким, РИАМО рассказала ведущий психолог-консультант центра социальной психологии «Древо жизни» в подмосковной Электростали Марина Барышева.

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Точка в отношениях

Самой распространенной проблемой, с которой на самоизоляции москвичи и жители Подмосковья обращались к психологу, стали конфликты в семье. Как отмечает Марина Барышева, особенно участились конфликты у тех, кто привык быть занятым на работе и обычно отсутствовал дома достаточно длительное время.

«Самоизоляция спровоцировала людей на регулярные выяснения отношений между супругами и даже на проявления домашнего насилия. Нередко люди приходили к мысли о разводе, а некоторые приводили их в исполнение как финал затянувшегося конфликта», - рассказала психолог.

С приходом пандемии коронавируса за психологической помощью стали обращаться те люди, которые ранее никогда не прибегали к услугам психолога. При этом большая часть людей, обратившихся к специалисту, самостоятельно пришли к выводу о необходимости выхода из отношений.

«Они не смогли пребывать долго в отношениях со своими близкими и родными на одной площади. Они хотели убедиться в правильности своего решения, выяснить, не делают ли опрометчивых шагов просто из-за длительного нахождения вместе во время пандемии», - поясняет Барышева.

Самоизоляция стала серьезной проверкой для многих семей и поводом пересмотреть вялотекущие конфликтные ситуации, отчужденность, которая долгие годы присутствовала в отношениях, но игнорировалась, скрывалась, маскировалась за мнимой занятостью супругов

По ее словам, люди по привычке находились под одной крышей, будучи по сути чужими, и некоторые из них обнаружили в себе мужество поставить все точки над «i» в ситуации, что тянулась годами.

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Конфликты между родителями и детьми

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Очень непросто пришлось на самоизоляции и родителям, и детям. Лишенные садиков, общения в школе, любимых кружков и просто возможности погулять с друзьями на улице, они обрушили свои эмоции на родителей.

«Между взрослыми и подростками обострились конфликты. Особенно это коснулось тех детей, которых чрезмерно опекают родители», - говорит Барышева.

Такие дети не смогли самостоятельно организовать свое время и наладить удаленный учебный процесс, подверглись чрезмерному контролю и давлению со стороны родителей. Более того, у подростков с тревожно-депрессивными синдромами это вызвало обострения состояния.

Как отмечает психолог, постоянный недостаток общения чреват и ухудшением коммуникативных способностей у детей. «Это свойство у ребенка только развивается, и его надо отрабатывать среди своих сверстников. Игра и общение со сверстниками – ведущая деятельность всех детей от 2 до 17 лет», - отмечает Барышева.

Если старшие подростки уже в состоянии общаться с помощью соцсетей, то младшим детям необходимо участие родителей – организация небольших встреч с родственниками или с другими детьми, например, на даче.

«Практика моих клиентов показала, что такие мини-семейные детские сады вполне успешно спасают ситуацию, когда ни бабушки, ни родители, ни дети не выходят за пределы дачного участка», - поделилась психолог.

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Обострение фобий

На самом деле, фобии и психозы не могут возникнуть на пустом месте. Люди с устойчивой психикой в основном перенесли карантин спокойно. А вот те, у кого были нездоровые предпосылки, попали под удар, считает психолог.

«Нарушения психики, такие как психоз, могут проявляться у человека в случае, если у него изначально была психопатология или психическое расстройство, такое как шизофрения, биполярное расстройство (БАР) и другие. Поэтому, независимо от самоизоляции, эти нарушения могут иметь место у людей, страдающих такими расстройствами. У человека в норме, несмотря на самоизоляцию, такие нарушения проявляться не могут», - говорит Барышева.

Что касается случаев суицида на фоне карантина и финансовых проблем, связанных с потерей работы, кредитами и прочим, то, по мнению психолога, здоровым людям это также не грозит. Суицидальные попытки, по статистике, в 98% случаев, совершают люди с психическими расстройствами, которые ранее могли быть не выявлены и находились в латентном состоянии.

«У таких людей очень небольшой «коридор» сопротивляемости стрессам. Если человек в норме в состоянии справиться одновременно с несколькими тяжелыми жизненными ситуациями, то человек с психопатологией будет испытывать весьма серьезные затруднения с тем, чтобы эффективно функционировать. При наличии нескольких стрессовых факторов такой человек, скорее всего, не сможет найти «здорового» выхода из сложившейся ситуации», - объясняет Барышева.

Обычным людям со стороны нарушенное психическое состояние, даже у близких и родных, неочевидно. Выявить болезненные признаки и предупредить суицид может только специалист, врач-психиатр или клинический психолог, предупреждает эксперт.

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Интровертам все по плечу

И все же далеко не всем самоизоляция принесла психологические испытания и негативный опыт. Некоторые от нее, наоборот, выиграли. Например, интроверты.

«Есть люди, у которых уровень аутизации достаточно высок от рождения. Есть интроверты, просто малообщительные люди. Им самоизоляция не принесла никаких неприятных или вредных последствий в виде ухудшения психического состояния. Напротив, она их избавила от чрезмерного контакта, который вынужденно отрицательно влиял на их психику», - поясняет психолог.

Как показала практика, не слишком страдали на самоизоляции и те люди, которые привыкли быть в центре внимания и продолжали вести привычный образ жизни с помощью интернета. Они снимали видеоролики, делали селфи, собирали лайки, участвовали в разной активности в сети.

«Человек весьма адаптивен по своей природе к очень разным условиям существования. И, если он относительно психически здоров, самоизоляция ему никак не повредит. Главное – уметь извлекать полезные ресурсы и видеть позитивное в любой ситуации», - заключила Барышева.