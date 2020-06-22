РИАМО - 22 июн. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента в подмосковном Ленинском округе, где электричка сбила двух детей, сообщается на сайте прокуратуры.

«21 июня 2020 года около 18:00 в районе станции Расторгуево электропоездом сообщением Москва - Ожерелье травмированы двое несовершеннолетних 2007 и 2008 года рождения», - говорится в сообщении.

По данным СК, мальчик 2008 года рождения скончался на месте происшествия, девочку 2007 года госпитализировали с травмами.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».