РИАМО - 22 июн. В Подмосковье стабилизировалась ситуация с коронавирусом, и теперь важно качественно и оперативно предоставлять регулярные медицинские услуги, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник провел видеосовещание с членами областного правительства, главами городских округов и руководителями правоохранительных структур.

«Ситуация по коронавирусу у нас стабилизировалась, видим устойчивое снижение занятых коек. Мы активно работаем на то, чтобы вернуться к регулярному оказанию медицинской помощи – сначала были поликлиники, готовятся стационары. Запрос на оказание регулярных медицинских услуг велик, и наша задача – качественно и оперативно начать их предоставлять», – сказал Воробьев.

По его словам, особое внимание сейчас уделяется повышению качества работы скорой помощи.

«Такое поручение я дал министерству здравоохранения. Это очень важная, чувствительная работа», – подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что с 25 июня в Подмосковье открываются торговые центры, 1 июля – спортивные сооружения, а 15 июля – детские летние лагеря.

В ходе совещания обсудили также актуальные вопросы, связанные с обращениями граждан, и подготовку к предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

«Прошу организовать все необходимые мероприятия с 25 июня по 1 июля в соответствии с мерами безопасности, которые сделают голосование доступным и удобным», – заключил глава региона.

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Текстовая трансляция

22 ИЮНЯ

- Жителей Подмосковья пригласили на бесплатное тестирование на антитела к Covid‑19. Всем желающим принять участие нужно пройти анкетирование на сайте. Дополнительную информацию можно также получить по телефонам: 8(495)452-18-20 или 8(495)582-91-73.

- За сутки в России зарегистрировали 7 600 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 506 больных.В Москве - 1068.

- Почти неделю суточный прирост новых случаев Covid‑19 в Москве держится на уровне 1 тысячи. За минувшие сутки в Москве выявили 1068 новых случаев заражения Covid-19.

- Уже свыше 25 тысяч пациентов с коронавирусом вылечили в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.

- 20 пациентов с Covid‑19 скончались в Москве за сутки. Общее число летальных случаев достигло 3 617.