РИАМО - 22 июн. В Москве продлили срок подачи заявок на участие в конкурсе граффити-оформления светофорных шкафов, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения столичного правительства.

«Объявляем конкурс граффити для светофорных шкафов. <...> Помогите нам сделать из них произведения искусства», - говорится в сообщении.

В ЦОДД отметили, что такие неприметные тумбы есть у каждого светофора в городе.

Художественный конкурс стартовал 18 мая, теперь заявки принимают до 1 июля включительно.