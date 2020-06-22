РИАМО - 22 июн. Москва и Подмосковье стали самыми активными регионами-участниками второго онлайн-хакатона конкурса «Цифровой прорыв», говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

Второй онлайн-хакатон конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта платформы «Россия – страна возможностей» - прошел с 19 по 21 июня. В нем приняли участие 210 команд специалистов по цифровой экономике из 80 регионов России.

«Всего на участие во втором онлайн-хакатоне было подано более 3,5 тысяч заявок. Самыми активными регионами по числу участников стали Москва, Московская и Саратовская области», - сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, команды представили 157 технологических решений по пяти актуальным направлениям: разработка сервисов и приложений для русскоговорящей аудитории интернета, сервисы для бизнеса, шеринг-экономика, внутрикорпоративные коммуникации и образование.

«Решения участников – это не просто презентации, это реально работающий код, это решения, которые уже почти готовы к внедрению», – подчеркнул Комиссаров.

Кейсы для участников предоставили ведущие компании и организации России — «ВКонтакте», Газпромбанк, координационный центр национального домена сети интернет, РАЭК+ТИАР и Донской государственный технический университет.

«Успех уже второго онлайн-хакатона говорит о том, что мы разработали актуальный, действительно работающий формат. На выходе получаются не просто готовые к внедрению решения – мы получаем лучших IT-специалистов, которые сейчас просто необходимы цифровой экономике. Онлайн-формат позволил собрать их со всей России», – уточнил директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

По каждому из направлений были определены три победителя, они разделили между собой денежный приз в 1,5 миллиона рублей. Команды, вошедшие в шорт-лист по каждому кейсу, могут подать заявку на грант, общая сумма грантовой поддержки составляет 25 миллионов рублей.