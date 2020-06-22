РИАМО - 22 июн. Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию начнется в столице 25 июня и продлится по 30 июня, если у записавшихся избирателей не получится проголосовать дистанционно, то они смогут это сделать 1 июля на участках, сообщил в понедельник журналистам заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

«Я напомню, что голосовать электронно можно только до вечера 30 июня, а люди, записавшиеся на электронное голосование, которые по каким-то причинам не смогут проголосовать, в том числе и по техническим причинам, они 1 июля смогут прийти на участки», - сказал Венедиктов.

Он отметил, что такой возможности у избирателей на выборах в Мосгордуму в 2019 году не было.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков. Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.

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