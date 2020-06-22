РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 июн. В День памяти и скорби на пересечении улиц Рудневой и Разинского шоссе в микрорайоне Салтыковка Балашихи установили памятный знак в честь Героя Советского Союза Евгении Рудневой, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы администрации Балашихи Михаил Объедков, директор информационного агентства «Большая Балашиха» Илья Очаковский, общественник Александр Евсюткин и жители микрорайона Салтыковка.

«Ранее мемориальная доска размещалась на кирпичной арке на Разинском шоссе. В 2017 году из-за начала строительства эстакады арку демонтировали, а памятную доску отправили на реставрацию. После завершения строительства памятный знак восстановлен. Его установили на пересечении улиц Рудневой и Разинского шоссе. Открытие памятника приурочили ко Дню памяти и скорби, годовщине начала Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

Евгения Руднева – Герой Советского Союза, штурман женского полка ночных бомбардировщиков. Она совершила 645 боевых вылетов и погибла смертью храбрых 9 апреля 1944 года. На улице Разина, где расположен мемориал, она проживала с 1929 по 1935 годы.

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