РИАМО - 22 июн. В рамках подготовки к параду Победы специалисты столичного ГУП «Москоллектор» провели комплексное обследование коллекторов, расположенных по ходу следования тяжелой техники, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году парад в честь Победы в Великой Отечественной войне перенесли с 9 мая на 24 июня.

«Накануне праздника приняты все необходимые меры безопасности. Обследование объектов подтвердило возможность проезда техники в районе подземных инженерных сооружений. Также оперативный и дежурный персонал предприятия: 25 аварийных бригад, 29 единиц спецтехники, 94 человека – готов к незамедлительному реагированию на аварийные и другие нештатные ситуации», - сказал генеральный директор ГУП «Москоллектор» Яков Ротмистров.

Рабочие обследовали несущие конструкции и плиты перекрытий, провели проверку систем жизнеобеспечения: охранно-пожарной сигнализации, систем диспетчерского управления и газовой защиты.

В военном параде на Красной площади будут участвовать более 13 тысяч военнослужащих и 234 единицы техники.

ГУП «Москоллектор» обслуживает коммуникационные коллекторы, в которых проложены силовые кабели, кабели связи и спецсвязи, а также трубопроводы теплосети и водоснабжения.