РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Полицейские подмосковного Подольска призывают горожан сообщать о нарушениях законодательства во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

«В целях своевременного реагирования и принятия мер, направленных на пресечение нарушения действующего законодательства, в ходе подготовки и проведения 1 июля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, просим горожан сообщать обо всех случаях нарушения законодательства», - говорится в сообщении.

Сообщить информацию можно по телефону дежурной части УМВД России по Подольску: 8(496)763-02-63.