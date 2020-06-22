РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 июн. В День памяти и скорби, отдавая дань уважения тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, в небо Щелкова выпустили 75 белоснежных голубей, сообщается в официальной группе администрации округа в соцсети «Вконтакте».

Также участники мероприятия возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Аллея Памяти».

«Участники почтили память павших минутой молчания, а после выпустили в небо 75 белоснежных голубей», - говорится в сообщении.

Участие в торжественной церемонии приняли временно исполняющий полномочия главы городского округа Андрей Булгаков, ветеран ВОВ Петр Византийский, депутаты Совета депутатов муниципалитета, протоиерей Андрей Ковальчук и имам Руслан хазрат Новиков.