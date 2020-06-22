РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 июн. Глава Балашихи Сергей Юров в понедельник провел совещание по обращениям жителей на интернет-портал «Добродел» в муниципальном Центре управления регионом, порядка 3,5 тысячи ям на дорогах уже устранили по обращениям и жалобам о нарушениях, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В совещании приняли участие руководители структурных подразделений администрации, в ходе него рассмотрели наиболее проблемные вопросы по обращениям жителей. Они касались уборки мусора, восстановления тротуаров, ямочного ремонта во дворах и благоустройства территории.

«У нас за выходные закрыты все обращения, которые поступили раннее. Закрываем обращения этой недели. На сегодняшний день просрочек у нас нет. <…> Что касается ямочного ремонта – работы выполняем согласно графику. У нас зарегистрировано всего 4 920 дефектов на дорожной сети. Мы уже устранили 3,5 тысячи ям на дорогах», – сказал Юров.

Он добавил, что по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Балашихе ямочный ремонт завершат до 1 июля.