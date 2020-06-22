РИАМО - 22 июн. В Москве в качестве общественных наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию зарегистрировали более 20,3 тысячи человек, из них 65% - женщины, регистрацию наблюдателей продлили на два дня, сообщил куратор корпуса наблюдателей Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием в столице Вадим Ковалев.

«В этом году корпус по наблюдению самый многочисленный. У нас сейчас более 20,3 тысячи человек, кто записался и по формальным критериям соответствует требованиям, которые Общественная палата РФ прописала для наблюдателей. <…> У нас порядка 65% наблюдателей – это девушки, и 35% - мужчины», - сказал Ковалев.

Он напомнил, что регистрацию наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию продлили на два дня.

Он также отметил, что всех наблюдателей в Москве протестируют на коронавирус до дня начала голосования по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков. Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале.