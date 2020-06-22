РИАМО - 22 июн. Более 20 тысяч человек зарегистрировались в качестве наблюдателей за ходом голосования по поправкам в Конституцию в Москве, срок регистрации наблюдателей продлили до 24 июня, сообщил в понедельник руководитель Общественного штаба Москвы по контролю и наблюдению за голосованием, председатель комиссии столичной Общественной палаты по технологиям «Умного города» Илья Массух.

«У нас уже больше 20 тысяч наблюдателей, и мы продлеваем регистрацию наблюдателей до 24 июня. Это фактически до дня голосования», - сказал Массух журналистам.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00. В Москве для проведения голосования организуют 3,6 тысячи участков.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на портале www.2020og.ru.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов сообщил, что москвичи подали свыше 1,1 миллиона заявок на участие в дистанционном электронном голосовании по Конституции.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>